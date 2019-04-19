Ankara Valiliğinin Lgbti Etkinlikleri Yasağı Kaldırıldı

Ankara Valiliği tarafından Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu kapsamında LGBTİ etkinliklere getirilen süresiz yasak Bölge İdare Mahkemesi kararıyla kaldırıldı.

Eşcinsel hakları savunucusu Kaos GL derneği tarafından başlatılan dava sürecinde mahkeme, yasağın süresiz olmasını ve niteliğe ilişkin sınırlamaya sahip olamamasını hukuka aykırı buldu. Kararda bu tür etkinlikleri güvenlik tedbirleri altında yapılabileceği açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle