Ankara Valiliği zirai dona karşı vatandaşları uyardı
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Ankara Valiliği zirai dona karşı vatandaşları uyardı

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Ankara Valiliği zirai dona karşı vatandaşları uyardı

Ankara Valiliği, gelecek hafta başına kadar beklenen zirai dona karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

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Ankara Valiliği, gelecek hafta başına kadar beklenen zirai dona karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre önümüzdeki hafta başına kadar (29 Mart 2021) Ankara ve çevresinde yaşanması beklenen zirai don olayına karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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