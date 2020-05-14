Ankara Valiliğinden vatandaşlara sıcak hava uyarısı
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Ankara Valiliğinden vatandaşlara sıcak hava uyarısı

Ankara Valiliği, önümüzdeki günlerde artması beklenen sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliğinden vatandaşlara sıcak hava uyarısı
14.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:36

Ankara Valiliği, önümüzdeki günlerde artması beklenen sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde seyredeceği, uzun yıllar mayıs ayı ortalamalarına göre en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Özellikle risk grubunda bulunan vatandaşlar, sağlıkları açısından aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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