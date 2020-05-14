Ankara Valiliğinden vatandaşlara sıcak hava uyarısı Ankara Valiliği, önümüzdeki günlerde artması beklenen sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği, önümüzdeki günlerde artması beklenen sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde seyredeceği, uzun yıllar mayıs ayı ortalamalarına göre en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Özellikle risk grubunda bulunan vatandaşlar, sağlıkları açısından aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA