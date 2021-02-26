Ankara Valiliğinden Sincan'da faaliyetine ara verilen dernekle ilgili açıklama Açıklaması

Ankara Valiliği, Sincan'da izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü belirlenen bir dernek temsilciliğinin eksiklikleri giderilinceye kadar faaliyetine ara verildiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, Sincan'da izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü belirlenen bir dernek temsilciliğinin eksiklikleri giderilinceye kadar faaliyetine ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sincan ilçemizde faaliyet yürüten bir dernek temsilciliği ile ilgili yapılan olağan denetimlerde lokal açma ve işletme izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü tespit edilmiş olup eksiklikler giderilinceye kadar söz konusu temsilciliğin faaliyetine Dernekler Kanunu'nun ilgili amir hükümleri uyarınca ara verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yasal mevzuat doğrultusunda yapılan işlem hakkında sosyal mecra üzerinden iyi niyetli olmayan ve yanlış algı oluşturma amaçlı bilgi ve yorumlara itibar edilmemesi rica olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan