Ankara Valiliğinden Sincan'da faaliyetine ara verilen dernekle ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankara Valiliğinden Sincan'da faaliyetine ara verilen dernekle ilgili açıklama Açıklaması

26.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:11
Ankara Valiliğinden Sincan'da faaliyetine ara verilen dernekle ilgili açıklama Açıklaması

Ankara Valiliği, Sincan'da izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü belirlenen bir dernek temsilciliğinin eksiklikleri giderilinceye kadar faaliyetine ara verildiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, Sincan'da izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü belirlenen bir dernek temsilciliğinin eksiklikleri giderilinceye kadar faaliyetine ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sincan ilçemizde faaliyet yürüten bir dernek temsilciliği ile ilgili yapılan olağan denetimlerde lokal açma ve işletme izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü tespit edilmiş olup eksiklikler giderilinceye kadar söz konusu temsilciliğin faaliyetine Dernekler Kanunu'nun ilgili amir hükümleri uyarınca ara verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yasal mevzuat doğrultusunda yapılan işlem hakkında sosyal mecra üzerinden iyi niyetli olmayan ve yanlış algı oluşturma amaçlı bilgi ve yorumlara itibar edilmemesi rica olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikol Paşinyan Mustafa Destici Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz İrem Derici Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Can Bartu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Valiliğinden Sincan'da faaliyetine ara verilen dernekle ilgili açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 18:15:40. #1.15#
title