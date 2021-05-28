Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojik verilere bugün öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında

kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan