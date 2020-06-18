Ankara Valiliğinden 'Maske' açıklaması
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Ankara Valiliğinden 'Maske' açıklaması

Ankara Valiliği, açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinden 'Maske' açıklaması
18.06.2020 00:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:54

Ankara Valiliği, açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları duyuruldu. Buna göre; kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak il genelinde tüm açık alanlarda 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlar için maske kullanımını zorunlu hale getirildi. Tapu, nüfus, sosyal güvenlik merkezi, İş-Kur, vergi dairesi, belediye hizmet birimleri, PTT şubeleri gibi yerlerde randevu yöntemiyle hizmet verilmesi uygulaması yaygınlaştırılacak. Kurum görevlileri, sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine 15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmamaları konusunda vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunacak.

Beklenerek veya sıraya girilerek mal ve hizmet alınan tüm kamu ve özel iş yerlerinin önlerinde ve çevresinde, para çekme, elektrik, su, doğalgaz, bilet gibi yükleme yapılan makinaların çevresinde, otogarların bekleme alanlarında, otobüs ve metro duraklarında sosyal mesafeye uyulacak ve maske takılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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