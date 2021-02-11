Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde "kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği" uyarısı yaptı.

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde "kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği" uyarısı yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre 12 Şubat Cuma günü, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven