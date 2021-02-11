Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı

11.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:12
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde "kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği" uyarısı yaptı.

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde "kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği" uyarısı yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre 12 Şubat Cuma günü, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hüner Coşkuner Seren Serengil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 22:12:33. #1.16#
title