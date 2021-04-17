Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde "kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği" uyarısı yaptı.

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde "kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği" uyarısı yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 11:09:55. #1.15#

title