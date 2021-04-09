Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinden sonra il genelinde "kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği" uyarısı yaptı.

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Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinden sonra il genelinde "kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği" uyarısı yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre, bu akşam saatlerinden sonra ilimizde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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