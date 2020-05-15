Ankara Valiliğinden Korona virüs denetimleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Valiliğinden Korona virüs denetimleri

Ankara Valiliğinden Korona virüs denetimleri İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından Ankara Valiliğinin talimatı ile Çankaya Kaymakamlığı, AVM'ler, berberler, kuaför salonları, taksi durakları ve marketler gibi birçok insanın gün içinde kullandığı yerlerde korona virüs...

Ankara Valiliğinden Korona virüs denetimleri
15.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:25

Ankara Valiliğinden Korona virüs denetimleri

ANKARA - İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından Ankara Valiliğinin talimatı ile Çankaya Kaymakamlığı, AVM'ler, berberler, kuaför salonları, taksi durakları ve marketler gibi birçok insanın gün içinde kullandığı yerlerde korona virüs tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile Korona virüse ilişkin denetim yapılmasını istedi. Bakanlık talimatının ardından tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleri; berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik uygulama yaptı.

Bu kapsamda Ankara Valiliği koordinesinde Ankara'da da denetimler gerçekleştirildi. Çankaya Kaymakamlığı da denetim ekipleri oluşturarak denetimlerde bulundu.

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, "Bir normalleşme süreci yaşayacağız. Bu süreçte de pandeminin beklenen şekilde sönmesi ve sürecin olumlu olarak tamamlanabilmesi için bazı şeylere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların başında da sosyal mesafe, hijyen kuralları gibi salgından korunmak için uymamız gereken kurallar var. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri, valiliğimizin de koordinasyonunda yaklaşık 25 ilçemizde Ankara'da bu faaliyetler bugün itibariyle başladı. Biz de başta AVM'ler olmak üzere, berberler, kuaförler, güzellik salonları, taksi durakları, marketler; bunların denetimiyle ilgili komisyonlarımızı oluşturduk. Arkadaşlarımız denetimlerine başladı. İnşallah aksatmadan bunu devam ettireceğiz. Bu denetimlerin de pandemiyle mücadelede önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Biz devlet olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz" dedi.

"Hem denetim maksadı taşıyor hem bilgilendirme ve yönlendirme"

Denetimlerin sıklığına ilişkin de konuşan Buhara, "İş yerlerinin sıklığıyla alakalı bir durum. Berberlerin, güzellik salonlarının tamamına belki ulaşma şansımız olmayabilir ama örnekleme şeklinde bölgesel bazlı olarak büyük bir kısmına ulaşma niyetindeyiz. AVM'lerimizin tamamına ulaşacağız inşallah. Taksi duraklarımızın da tamamına ulaşacağız. Pazar yerlerinin de tamamına ulaşmış olacağız, marketlerimize de öyle. Dolayısıyla haftada en az bir kez olmak üzere denetimlerimizi ilgili arkadaşlarımızla beraber sürdüreceğiz" dedi.

Buhara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu denetim, hem denetim maksadı taşıyor hem bilgilendirme ve yönlendirme maksadı taşıyor. Niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Dolayısıyla sürecin daha güzel tamamlanabilmesi için biz kendi üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde olacağız."

Buhara, sürecin Türkiye'de çok iyi koordine edildiğini ifade ederek, "Hep birlikte koordinasyon içerisinde valiliğimizin de koordinesiyle beraber bu süreci yöneteceğiz. Bize düşen bir şey olursa her zaman biz gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

Çankaya Kaymakamlığı bünyesindeki ekipler, berberler ve güzellik salonlarında da denetim yaptı. Ekipler; randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı ve izin verilmeyen uygulamalara ilişkin kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Berber ve kuaför salonlarındaki denetimlere Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da eşlik etti.

Ankara Valiliğinden Korona virüs denetimleri

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Haber
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Haber
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ankara Valiliğinden Korona virüs denetimleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:13:47. #1.14#
title