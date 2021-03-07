Ankara Valiliğinden "korona virüs denetimi" açıklaması
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Ankara Valiliğinden "korona virüs denetimi" açıklaması

07.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:43
Ankara Valiliğinden

Ankara Valiliği, korona virüs önlemlerine yönelik ekiplerin otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere vatandaşların yoğunluk oluşturabilecekleri kamuya açık alanlarda denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Ankara Valiliği, korona virüs önlemlerine yönelik ekiplerin otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere vatandaşların yoğunluk oluşturabilecekleri kamuya açık alanlarda denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, korona virüs denetimlerinin sürdüğü belirtilerek, "Korona virüs önlemlerine yönelik ekiplerimiz bugün ilimizde otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturabilecekleri kamuya açık alanlarda denetimlerine devam ediyor. Daha sağlıklı yarınlar için lütfen önlemimizi alalım, kurallara uyalım" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Ankara Valiliğinden 'korona virüs denetimi' açıklaması
Ankara Valiliğinden 'korona virüs denetimi' açıklaması
Ankara Valiliğinden 'korona virüs denetimi' açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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