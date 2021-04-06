Ankara Valiliği'nden 'Gergerlioğlu' açıklaması
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Ankara Valiliği'nden 'Gergerlioğlu' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara Valiliği'nden 'Gergerlioğlu' açıklaması

ANKARA Valiliği'nce HDP eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na kötü muamele yapıldığı iddialarının asılsız, emniyet güçlerinin yıpratılmasına yönelik iftira olduğu açıklandı.

ANKARA Valiliği'nce HDP eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na kötü muamele yapıldığı iddialarının asılsız, emniyet güçlerinin yıpratılmasına yönelik iftira olduğu açıklandı.

Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan kesinleşen hapis cezası TBMM Genel Kurulu'nda okunarak, milletvekilliği düşürülen ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakkında yakalama işlemi yapılan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin TBMM çatısı altında dile getirilen iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.Açıklamada, "Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı üzerine, adı geçen hükümlü 2 Nisan 2021 günü saat 19.50'de ikametinden alınmıştır. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55'te cezaevine teslim edilmiştir. Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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