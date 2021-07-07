Ankara Valiliğinden gençlere Kovid-19 aşısı olma çağrısı
Ankara Valiliği, gençleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya çağırdı.
Ankara Valiliği, gençleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya çağırdı.
Valiliğin Twitter hesabındaki paylaşımda, "Sevgili gençler, Kovid-19 ile mücadelemizde sizlere güveniyoruz. Sizleri hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde, AVM'lerde, tren garında, otogarda ve havalimanında aşı olmaya bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay