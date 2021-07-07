Ankara Valiliğinden gençlere Kovid-19 aşısı olma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Valiliğinden gençlere Kovid-19 aşısı olma çağrısı

Ankara Valiliğinden gençlere Kovid-19 aşısı olma çağrısı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Valiliği, gençleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya çağırdı.

Ankara Valiliği, gençleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya çağırdı.

Valiliğin Twitter hesabındaki paylaşımda, "Sevgili gençler, Kovid-19 ile mücadelemizde sizlere güveniyoruz. Sizleri hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde, AVM'lerde, tren garında, otogarda ve havalimanında aşı olmaya bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Melisa Döngel Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Valiliğinden gençlere Kovid-19 aşısı olma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:43:08. #1.16#

title