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Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı

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Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah şiddetli lodosun etkili olacağını belirterek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.

ANKARA (İHA) - Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah şiddetli lodosun etkili olacağını belirterek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteoroloji değerlendirmelerine göre 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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