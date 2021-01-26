Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı
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Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı

26.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:04
Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, kent genelinde bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, kent genelinde bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara genelinde bu akşam ve yarın rüzgarın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilerek, "Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelerle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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