Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, kentte kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.
Ankara Valiliği, kentte kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın (50-80 km/sa) seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - ANKARA