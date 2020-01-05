Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı

05.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:37

Ankara Valiliği, kentte kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.



Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın (50-80 km/sa) seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA