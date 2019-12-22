Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı
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Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı

ANKARA Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

22.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:42
Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı

Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara' da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.


Kaynak: DHA
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