Ankara Valiliğinden Açıklama Açıklaması
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Ankara Valiliğinden Açıklama Açıklaması

Ankara Valiliği, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını bildirdi.

Ankara Valiliğinden Açıklama Açıklaması

Ankara Valiliği, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği ve bu ülke vatandaşları ile ilgili güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İstihbarat birimlerimize ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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