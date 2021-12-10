Ankara Valiliğinden, 12 Aralık'ta yapılacağı duyurulan öğrenci eylemine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Ankara Valiliğinden, 12 Aralık'ta yapılacağı duyurulan öğrenci eylemine ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Valiliğinden, 12 Aralık'ta yapılacağı duyurulan öğrenci eylemine ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Valiliği, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla düzenleneceği duyurulan protesto eyleminin uygun görülmediğini bildirdi.

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla düzenleneceği duyurulan protesto eyleminin uygun görülmediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler de, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla Ankara'ya gelinerek protesto eylemi düzenlenmek istendiği belirtildi.

Açıklamada, "Etkinlikler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17'nci ve 22'nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir. İlan olunur." ifadelerine yer verildi.

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AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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