Ankara Valiliğince her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere 15 gün kısıtlama Ankara Valiliği Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışları nedeniyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetleri 15 gün süreyle kısıtlama kararı aldı.

Ankara Valiliği Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışları nedeniyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetleri 15 gün süreyle kısıtlama kararı aldı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, gündemindeki konuları görüştü, yeni kararlar aldı.

Kovid-19 salgınına yönelik Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun karar ve değerlendirmeleri kapsamında salgından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Ankara genelinde Kurul tarafından, "Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf vs) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmesi" ve "toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu 'taziye evleri' ve asker uğurlaması faaliyetlerinin durdurulmasına" karar verildiği hatırlatıldı.

Ancak alınan bu ve benzeri tedbirlere rağmen son günlerde başkentte Kovid-19 vaka sayılarında artış olduğu, bu durumun da toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediği, bu nedenle insanların toplu olarak bir araya gelmesinin hastalığın yayılma hızını daha da artırabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda, insanların toplu olarak bulunduğu açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususlarında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca vatandaşların sık sık uyarılmasına ve görevleri kapsamında denetim ve kısıtlamalara uyulmasının sağlanması konularında azami hassasiyeti göstermelerine karar verildi.

Taziye evleri ve asker uğurlamalarına önleyici ek tedbirler geliyor

Kurul kararlarıyla salgından korunmak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığı bulaştırma riski bulunduğu değerlendirilen "taziye evleri, asker uğurlamaları vb." faaliyetlerin durdurulmasına rağmen, zaman zaman bu kısıtlamaların ihlal edildiğinin anlaşıldığı, bu kapsamda alınan tedbirlerin gözden geçirilerek gerekiyorsa ilgili kurumlarca önleyici ek tedbirlerin alınmasına yönelik karar alındı.

Ankara'da 15 gün süreyle 2911 sayılı Kanun kapsamında insanların toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesinin kısıtlanmasına, alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

Kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi duyurulacak

Açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kuralların, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler" kapsamında belirlendiği ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Rehber ve tebliğ doğrultusunda, Kurban Bayramı'nın kutlanacağı 31.07.2020­- 03.08.2020 tarihlerinde özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk, kalabalıkların Kovid­-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla da uygulanacak usul ve esaslar da değerlendirildi.

Buna göre, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20 Temmuz 2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulması kararı alındı.

Ayrıca kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecilerinin/sorumlularının kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmaları ve kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesi de kararlaştırıldı.

Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanması gerektiği belirtildi.

Kurban kesim yerlerinin işletmecilerinin/sorumlularının, 30 Temmuz 2020 arefe günü, Kurban Bayramı'nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 31 Temmuz 2020 tarihinde bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmeleri kararlaştırıldı.

Hisse sahibi dışındakilerin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilmeli

Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesi de istendi.

Her kurban için hisse başına parçalama işinin kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına, kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesi, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla 3 kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesi kararı alındı.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, ilgili tüm kurumlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması istendi.

Ayrıca kaymakamlıklarca, karar kapsamında getirilen kurallar ile tebliğ ve rehber çerçevesinde denetim yapılmasına da oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: AA