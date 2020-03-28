Ankara Valiliği şehirler arası seyahat tedbirlerini açıkladı Açıklaması
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Ankara Valiliği şehirler arası seyahat tedbirlerini açıkladı Açıklaması

Ankara Valiliği, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin bugün saat 17.00'den itibaren valilik izniyle yapılabileceğini bildirdi.

28.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:02
Ankara Valiliği şehirler arası seyahat tedbirlerini açıkladı Açıklaması

Ankara Valiliği, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin bugün saat 17.00'den itibaren valilik izniyle yapılabileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Vasip Şahin başkanlığında, üniversite rektörleri, kolluk birimleri, yerel yönetim temsilcileri, bazı meslek odaları ve il idare şube başkanlarının katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde yapıldı.

Toplantıda, koronavirüs pandemisiyle ilgili Ankara'da bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hazırlıklar değerlendirildi. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen hazırlıklar, ilin koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar konusunda kurul üyeleri bilgilendirildi.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Pandemi Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Şehirler arası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile ilgili ek genelge doğrultusunda valilikçe kararlar alındı.

Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak

Buna göre, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri, bugün saat 17.00'den itibaren valilik izniyle yapılabilecek.

Bu izin, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması durumlarında verilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek.

Seyahat İzin Kurulları'nca, Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak.

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak ve yolcular, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.

Seyahat İzin Kurullarınca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.

Ankara'ya gelecekleri bildirilen yolcuların ise il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek. Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacak.

Otobüsler dinlenme tesislerinde mola vermeyecek

Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergahlarında ancak ilimiz otogarlarında duracak ve seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek.

Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaktır. İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacak.

Otobüslerin güzergahlarında mola yerleri, hijyen kuralları açısından sürekli denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacak.

Alınan kararların, tedbirlerin uygulanması kolluk ve ilgili diğer birimler tarafından takip edilecek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Kaynak: AA

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Manşet

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