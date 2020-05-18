Ankara Valiliği'nden türbe önünde drift yapan sürücüye ilişkin açıklama ANKARA Valiliği, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yapan motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini bildirdi.

ANKARA Valiliği, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yapan motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında Ankara'nın bazı tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim yapıldığı şeklinde haberler yapılmıştır. 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir"

Kaynak: DHA