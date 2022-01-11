Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı - Haberler
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Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısıANKARA Valiliği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirterek 12 Ocak Çarşamba günü yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı

ANKARA Valiliği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirterek 12 Ocak Çarşamba günü yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava uyarısı' yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, hafta sonuna kadar da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; 12 Ocak Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olması beklendiğinden, hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Haber:  ANKARA,


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