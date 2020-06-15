Ankara Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı
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Ankara Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı

ANKARA Valiliği, bugün kentte kuvvetli sağanak ve yer yer dolu yağışı beklendiğini açıklayarak, sel ve su baskınlarını karşı vatandaşı uyardı.

Ankara Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı
15.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:53

ANKARA Valiliği, bugün kentte kuvvetli sağanak ve yer yer dolu yağışı beklendiğini açıklayarak, sel ve su baskınlarını karşı vatandaşı uyardı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün kentte gök gürültülü, kuvvetli sağanak ve yer yer dolu yağışı beklendiği belirtilerek, "Meteorolojik verilere göre Ankara'da bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışın 15.00-18.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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