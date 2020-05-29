Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
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Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda tedbirli olunmasını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
29.05.2020 01:02 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:02

Ankara Valiliği, sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda tedbirli olunmasını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece saatlerinden itibaren ilimiz merkez ve Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçelerimizde sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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