Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
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Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

ANKARA Valiliği, sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda tedbirli olunmasını istedi.

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
28.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:17

ANKARA Valiliği, sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda tedbirli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece saatlerinden itibaren ilimiz merkez ve Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçelerimizde sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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