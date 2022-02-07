Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haberler
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Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıANKARA Valiliği, il genelinde salı günü sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

ANKARA (DHA) - Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ANKARA Valiliği, il genelinde salı günü sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara il genelinde rüzgarın yarın (Salı) sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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