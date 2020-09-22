Ankara Valiliği'nden hastanede meydana gelen olaya ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Valiliği'nden hastanede meydana gelen olaya ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiğini ve sorumlular hakkında tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden hastanede meydana gelen olaya ilişkin açıklama
22.09.2020 08:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:57

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiğini ve sorumlular hakkında tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Volkan Bozkır Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Cem Yılmaz Seda Sayan Meryem Uzerli
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Valiliği'nden hastanede meydana gelen olaya ilişkin açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 08:57:28. #1.15#
title