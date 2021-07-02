Ankara Valiliği'nden 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
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Ankara Valiliği'nden 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Valiliği, 3 Temmuz Cumartesi günü Başkent'te etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

ANKARA Valiliği, 3 Temmuz Cumartesi günü Başkent'te etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 3 Temmuz Cumartesi günü yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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