Ankara Valiliği'nden 'ekmek zammı' açıklaması
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Ankara Valiliği'nden 'ekmek zammı' açıklaması

05.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:02
Ankara Valiliği'nden 'ekmek zammı' açıklaması

ANKARA Valiliği, ekmek ve pide fiyatı tarifelerinde yapılmak istenen zam oranının itiraz komisyonunda değerlendirilip, Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarifenin iptal edildiğini bildirdi.

ANKARA Valiliği, ekmek ve pide fiyatı tarifelerinde yapılmak istenen zam oranının itiraz komisyonunda değerlendirilip, Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarifenin iptal edildiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, Başkent'te tartışma yaratan ekmek ve pide zammına ilişkin yazılı açıklama yatı. Açıklamada, "Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir" denildi.

TİCARET MAHKEMESİNDE DAVAAnkara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifesiyle ilgili ise "Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkilerimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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