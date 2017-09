Ankara Valiliği'nden Aysel Tuğluk'un Annesinin Defni Hakkında Açıklama

Ankara Valiliği, eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi, merhume Hatun Tuğluk'un cenazesinin ailenin ve diğer yakınlarının vereceği karara göre defnedileceğini, valiliğin defin işlemleri dahil her türlü yardımı yapacak ve gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.



Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "13 Eylül 2017 tarihinde vefat eden eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi, merhume Hatun Tuğluk'un, İncek Mahallesi Mezarlığına defninde, 20-25 kişilik bir grubun sataşma girişimi meydana gelmiştir. Güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederek gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bu grubu mezarlık alanının dışına çıkarmıştır. Bu olaydan sonra cenaze sahipleri merhume Hatun Tuğluk'un İncek Mahallesi Mezarlığına defninden vazgeçmişlerdir. Bunun üzerine, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte derhal mezarlık alanına intikal edilmiş ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Mezarlık alanında bulunan milletvekilleri ve merhumenin ailesi ve yakınları ile görüşülüp, cenazenin defni konusunda ailenin alacağı kararın, uygulanması için her türlü tedbirinin alınacağı hususu kendilerine ifade edilmiştir" denildi.



Ailenin ve cenazenin diğer yakınlarının vereceği karara göre defin işlemlerinin gerçekleştirileceğinin kaydedildiği açıklamada şunlara yer verildi:



"Ailesi ve yakınları bu konuyu değerlendirmek üzere, bir araya geldiler. Ailenin ve diğer yakınlarının vereceği karara göre defin işlemi yapılacaktır. Valiliğimiz defin işlemleri dahil her türlü yardımı yapacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Ayrıca, mezarlık alanında definde gelişen sataşma olayı ile ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır."