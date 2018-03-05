Ankara Valiliği'nden ABD Büyükelçiliği Açıklaması
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Ankara Valiliği'nden ABD Büyükelçiliği Açıklaması

Ankara Valiliği’nden: ’İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.

Ankara Valiliği'nden ABD Büyükelçiliği Açıklaması

Ankara Valiliği'nden: 'İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.' Açıklaması yapıldı. - ANKARA

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