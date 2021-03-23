Ankara Valiliği kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyardı
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Ankara Valiliği kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyardı

23.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:00
Ankara Valiliği kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyardı

Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinde görülebilecek muhtemel kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayı beklendiğini, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinde görülebilecek muhtemel kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayı beklendiğini, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli rüzgarla başlayan yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara döneceği belirtildi.

Kar yağışının bu gece ve yarın sabah saatlerinde etkili olacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, "Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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