Ankara Valiliği: "Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur"

Ankara Valiliği, "Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

Ankara Valiliği, "Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde meydana gelen gösteri ve olaylar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı