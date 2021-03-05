Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti
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Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti

05.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:24
Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti

-Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti.

-Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara genelinde ekmeğe 25 kuruşluk zam geldiği duyurulmuştu. Ankara Valiliği bu karara yönelik açıklamada bulundu. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir. Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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