Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması
31.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:20
ANKARA Valiliği, yarın cuma namazına gitmek isteyenlerin ikametlerine en yakın camiye, araç kullanmamak kaydıyla gidebileceğini açıkladı.
ANKARA Valiliği, yarın cuma namazına gitmek isteyenlerin ikametlerine en yakın camiye, araç kullanmamak kaydıyla gidebileceğini açıkladı.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 1 Ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ve cuma namazı saatleriyle sınırlı olarak ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı