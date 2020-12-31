Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması
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Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması

31.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:20
Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması

ANKARA Valiliği, yarın cuma namazına gitmek isteyenlerin ikametlerine en yakın camiye, araç kullanmamak kaydıyla gidebileceğini açıkladı.

ANKARA Valiliği, yarın cuma namazına gitmek isteyenlerin ikametlerine en yakın camiye, araç kullanmamak kaydıyla gidebileceğini açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 1 Ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ve cuma namazı saatleriyle sınırlı olarak ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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