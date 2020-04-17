Ankara Valiliği: "Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana... Ankara Valiliği: "Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır.

Ankara Valiliği: "Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." - ANKARA Kaynak: İHA