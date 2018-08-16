Ankara Valiliği: "Bayramda Yol Çalışmalarına Ara Verilecek"

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların ve yol kullanıcılarının güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 18-26 Ağustos tarihleri arasında yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesinin sağlanıldığını bildirdi. Ankara Valiliği, Kurban Bayramı tatilindeki yol durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların ve yol kullanıcılarının güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesinin sağlandığı belirtildi. Yol yapım çalışmaları devam etmekte olan çalışma alanlarında sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, 18-26 Ağustos tarihleri arasında Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt, Maliye Noktası kavşakları ile Konya yolu TŞOF kavşağının beton bariyerlerle kapatılacağı, yolun bu noktalarda transit olarak verileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir. Bayram tatili süresince Ankara-Samsun yolunun 16-40. ile 47-58. kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 80-85. kilometrelerinde yolun yoğunluğu ve hassasiyetinden dolayı sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde seyretmeleri; hız kurallarına, trafik işaret ve işaretlemelerine uymaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)