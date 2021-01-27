Ankara Valiliği, başkentlileri buzlanma ve don olayına karşı uyardı
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Ankara Valiliği, başkentlileri buzlanma ve don olayına karşı uyardı

27.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:46
Ankara Valiliği, başkentlileri buzlanma ve don olayına karşı uyardı

Ankara Valiliği, gece saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiğini belirterek, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Ankara Valiliği, gece saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiğini belirterek, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Meteorolojik verilere göre, Ankara'da halen yağmur olarak devam eden yağışın gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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