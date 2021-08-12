Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"
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Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: 'Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde yaşanan bazı gösteri ve olayların sona erdiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde yaşanan bazı gösteri ve olayların sona erdiğini bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen birtakım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibarıyla sona ermiştir. Halkımızın provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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