Ankara Valiliği: "112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tüm personelimizin testlerine devam...
Ankara Valiliği, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
10.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:42
Ankara Valiliği, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı yayınlarda yer alan Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimizde görev yapan tüm personelimizin testlerine devam edilmektedir."
Kaynak: AA