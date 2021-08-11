Ankara Valiliğinden Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili açıklama
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Ankara Valiliğinden Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili açıklama

Ankara Valiliğinden Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ'da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı.

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ'da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı.

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgaya ilgili bir açıklama yayınladı. Olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahısların yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.08.2021 günü 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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