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Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

ANKARA (Habermetre) - Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı adına dikilmiş üç adet fidan sertifikasını kendisine takdim ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber: Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Haberler
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