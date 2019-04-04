Ankara Üst Geçidin Altından Geçen Yaya, Canından Oldu

Üst geçidin altından geçen yaya, canından oldu

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmak yerine bulvara çıkan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Bahçekapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvardaki alışveriş merkezinin önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk İpek'e (25) o sırada Ulus yönünde ilerleyen Ahmet Hakan Ç.?nin (19) kullandığı 06 BFZ 290 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İpek, yerde hareketsiz kalırken, otomobil ise 100 metre ileride durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Doruk İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası bulvarın Ulus yönünde 2 şeridi araç geçişine kapandı. Polis ekipleri, trafiği yavaşlatmak için yol üzerinde işaretleme yaptı. Sürücü Ahmet Hakan Ç. gözaltına alınırken, Doruk İpek'in cansız bedeni ise belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş, Doruk İpek'in kontrolsüz şekilde yoldan geçen araçların önüne atladığını, çarpan otomobilin sürücüsünün de üst geçidin gölgesinde kalan kısımda İpek'i fark edemediğini söyledi.

Kaynak: DHA