Ankara Üniversitesinin panelinde kadın sağlık çalışanları Kovid-19 sürecinde yaşadıklarını paylaştı
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Ankara Üniversitesinin panelinde kadın sağlık çalışanları Kovid-19 sürecinde yaşadıklarını paylaştı

09.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:07
Ankara Üniversitesinin panelinde kadın sağlık çalışanları Kovid-19 sürecinde yaşadıklarını paylaştı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi bünyesindeki hastanelerde görevli kadın sağlık çalışanları, düzenlenen panelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi bünyesindeki hastanelerde görevli kadın sağlık çalışanları, düzenlenen panelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Kadın Platformu Koordinatörlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Sağlık Çalışanlarının Pandemi Öyküleri" konulu panel düzenlendi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, açılış konuşmasında, erkeğe de kadına da düşen en temel görevin dünyayı güzelleştirmek olduğunu belirtti.

Erkek ve kadının birbirinin tamamlayıcısı olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Biri eksik olursa o iş tamamen eksik olur. Ama bunlardan hangisi öncelikli derseniz, öncelikli olan kadındır. Hakikaten kadın olmadan dünyanın güzelleşmesi, dünyadaki insanlığa hizmet edecek hiçbir alanın tam tekmil hizmet vermesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele sürecinin aynı zamanda sağlık sistemlerinin test edildiği bir dönem olduğuna işaret eden Ünüvar, şunları kaydetti:

"Erkeğiyle kadınıyla sağlık çalışanlarımız çok büyük bir fonksiyon icra etti. Ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle şunu da ifade edeyim, kadınlar sadece hastanede, sağlık ocağında, ambulansta görev yapmıyor. Onlar aynı zamanda evlerinde de yapmaları gereken hizmetleri yerine getiriyor. Gerek sağlık hizmeti gerekse kadınlık askıya alınabilecek görevler değil. 'Ben çok yoruldum' deyip kenara çekilme durumunda değiller. Çünkü kadın evin sigortasıdır, kadın işin olmazsa olmaz koşullarından birisidir. Dolayısıyla o herkesin hapsolduğu evde bir yandan evin işlerini yaparken, öbür yandan sağlık hizmetini en güzel şekilde yerine getirdiler."

"Paneli, kadın sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz"

AÜ Kadın Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan Alkış ise toplumda kadına da sosyal, kültürel ve siyasal haklarını tanımanın ve bunlara saygı göstermenin, çağdaş hukuk devleti olmanın gerekleri arasında bulunduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün, Sağlık Bakanlığının önerisiyle 2021'i "Dünya Sağlık Çalışanları Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Alkış, panelin kadın sağlık çalışanlarına ithaf edildiğini kaydetti.

Açış konuşmalarının ardından, moderatörlüğünü Prof. Dr. Alkış ve Prof. Dr. Dilşad Mungan'ın üstlendiği panelde, kadın sağlık görevlileri salgın sürecinde yaşadıklarını paylaştı.

Öte yandan, panelden önce Prof. Dr. Ünüvar, rektör yardımcıları ve platform üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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