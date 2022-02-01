Ankara Üniversitesinin akademisyen ve öğrencileri kartopu oynadı - Haberler
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Ankara Üniversitesinin akademisyen ve öğrencileri kartopu oynadı

AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
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Ankara Üniversitesinin akademisyen ve öğrencileri kartopu oynadı

Ankara Üniversitesinin akademik personeli ve öğrencileri, yağan karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesinin akademik personeli ve öğrencileri, yağan karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Daire Başkanlığınca, bütünleme sınavlarına kalan öğrencilere moral olması ve yarıyıl tatiline renk katmak amacıyla "Kartopu Şenliği" düzenlendi.

Tandoğan Yerleşkesi'ndeki Güneş Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın "Savaş kötüdür biliyorsunuz. Ama kartopu savaşı hariç. Şimdi kartopu savaşı başlasın." sözleriyle başladı.

Ünüvar ile akademisyen ve öğrencilerin katıldığı kartopu savaşında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Üniversiteliler, daha sonra kar üzerinde oyun havası oynayıp halay çekerek stres attı.

Etkinliğe katılanlar, soğuk havada sahlep içerek ısındı.

Kartopu oynayan üniversiteliler, etkinlik sayesinde eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Ankara, Rektör, Güneş, Güncel, Haber

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