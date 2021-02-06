Ankara Üniversitesinden "edX" ve "Coursera" platformlarıyla çevrim içi eğitim anlaşması
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Ankara Üniversitesinden "edX" ve "Coursera" platformlarıyla çevrim içi eğitim anlaşması

06.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:59
Ankara Üniversitesinden

Ankara Üniversitesi, öğrenci ve akademisyenlerin çevrim içi eğitim içeriklerinden faydalanması için "edX" ve "Coursera" platformlarıyla ikili anlaşmalar yaptı.

Ankara Üniversitesi, öğrenci ve akademisyenlerin çevrim içi eğitim içeriklerinden faydalanması için "edX" ve "Coursera" platformlarıyla ikili anlaşmalar yaptı.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ikili anlaşmalarla "edX" ve "Coursera" platformlarındaki eğitim içerikleri öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına sunulacak.

Coursera platformundan alınan ve sertifikalandırılan çevrim içi eğitimlerden en fazla ikisi, Ankara Üniversitesi Senatosu'nun kararı gereği, alan dışı seçmeli dersler yerine sayılabilecek.

Sertifika alan öğrencilerin, dilekçe ile bağlı bulundukları fakülte, enstitü veya yüksekokula başvurarak onay almaları durumunda, çevrim içi ortamdaki bu eğitimleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından transkriptlerine işlenebilecek.

Bu çerçevede alınabilecek dersler arasında sanat ve beşeri bilimler, işletme, dil öğrenimi, bilgisayar bilimi, veri bilimi, kişisel gelişim, matematik ve mantık, sosyal bilimler, sağlık, doğa bilimi ve teknoloji gibi alanlar bulunuyor.

"Bilgilere kolay ve hızlı erişmek önem kazanıyor"

Bireylerin mesleki ve günlük yaşamlarında teknolojiyi etkin bir biçimde kullandıklarını belirten Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Nevzat Özel, "Bireylerin, gereksinim duydukları bilgilere kolay ve hızlı erişmeleri, bu bilgileri kullanmaları ve yapılandırarak yeni bilgi üretmeleri oldukça önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, uzaktan eğitimin bireylere sunduğu imkanları şöyle sıraladı:

"Bireyler, yaşadıkları yerlerde öğrenebiliyor ve farklı bir ortamda bulunan öğreticileriyle iletişim ve etkileşim kurabiliyor. Eğitim hizmeti, her yaş grubundakilere, diğer bir ifadeyle geniş kitlelere esnek bir yapıda sunulabiliyor. Bilgiye hızlı ve kolay erişilebiliyor. Öğrenim, bireysel ve bağımsız biçimde gerçekleşiyor. Zaman ve mekan sınırlaması olmadan eğitim alınabiliyor. Öğrenen bireyler, daha doğru ve nesnel bir biçimde değerlendirilebiliyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği, eğitim kurumlarının yetersizliği, öğretim elemanı eksikliği gibi bazı eğitim sorunları ortadan kalkıyor. Bireyler ve kurumlar için eğitim maliyetleri asgari düzeylere iniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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