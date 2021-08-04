Ankara Üniversitesinden Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e "Dostluk Payesi Beratı"
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Ankara Üniversitesinden Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e "Dostluk Payesi Beratı"

Ankara Üniversitesinden Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e 'Dostluk Payesi Beratı'
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Ankara Üniversitesi tarafından Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e, Washington Büyükelçiliğine atanması nedeniyle "Dostluk Payesi Beratı" verildi.

Ankara Üniversitesi tarafından Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e, Washington Büyükelçiliğine atanması nedeniyle "Dostluk Payesi Beratı" verildi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen berat takdim töreninde, Azerbaycan ve Türkiye'nin kurduğu dostluk, kardeşlik ve gönül köprülerinin, bütün dünyanın gıptayla baktığı bir noktada olduğunu söyledi.

Kendisinin uzun yıllar Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Ünüvar, "Kendimi hep Türkiye'de Azerbaycan'ın, Azerbaycan'da Türkiye'nin temsilcisi gibi gördüm. Bir Azerbaycanlı kardeşimin herhangi bir problemi varsa kendi problemim gibi görmeye çalıştım. Azerbaycan'da da aynı ilgiyi ve duyguları hep hissetim." diye konuştu.

Ünüvar, Büyükelçi Hazar İbrahim ile 2017'den bu yana yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Burada önünüzde duran Türkiye ve Azerbaycan bayrağının, Türkiye ve Azerbaycan'da bir farkı yok. İki bayrağın da en yukarıya çıkması noktasında hep bunu görüyoruz, savaşta, barışta ve sporda da görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hazar İbrahim'in Washington Büyükelçisi olarak atandığını, Türkiye'ye veda edeceğini belirten Ünüvar, "Çok onurlu ve gururlu bir göreve atanıyor. Azerbaycan'ın en üst düzeydeki diplomatik görevine atanıyor." ifadelerini kullandı.

Ünüvar, bugüne kadar yaptığı hizmetler nedeniyle Büyükelçi İbrahim'e teşekkür etti.

Büyükelçi Hazar İbrahim de üniversitede tez yazdığını hatırlatarak, bu nedenle Ankara Üniversitesindeki hocalarına teşekkür etti.

İbrahim'e "Dostluk Payesi Beratı", Rektör Ünüvar tarafından takdim edildi.

Törene, üniversite yönetimi, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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