Ankara Üniversitesinden 27 öğrenci TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı
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Ankara Üniversitesinden 27 öğrenci TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı

Ankara Üniversitesinden 27 öğrenci TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) üniversite öğrencilerine yönelik araştırma destekleme programı kapsamında, Ankara Üniversitesinden 27 öğrencinin projesi desteklenmeye uygun bulundu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) üniversite öğrencilerine yönelik araştırma destekleme programı kapsamında, Ankara Üniversitesinden 27 öğrencinin projesi desteklenmeye uygun bulundu.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2020/2 dönemi kapsamında bulunulan başvuruların sonuçları açıklandı.

Lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan program kapsamında, Ankara Üniversitesinden 27 öğrencinin projesi desteklenmeye değer bulundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin bu çalışmalarının çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Ünüvar, Ankara Üniversitesini 27 proje ile temsil edecek öğrencileri ve danışmanlarını kutlayarak, üniversite yönetimi olarak her türlü çalışmayı desteklediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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