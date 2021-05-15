Ankara Üniversitesince çevrim içi bayramlaşma programı düzenlendi
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Ankara Üniversitesince çevrim içi bayramlaşma programı düzenlendi

Ankara Üniversitesince çevrim içi bayramlaşma programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Ankara Üniversitesince Ramazan Bayramı dolayısıyla çevrim içi bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesince Ramazan Bayramı dolayısıyla çevrim içi bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığındaki bayramlaşma üniversitenin YouTube kanalı üzerinden yayımlandı.

Rektör yardımcıları, genel sekreter, üniversiteye bağlı fakültelerin dekanları, yüksekokul müdürleri, koordinatörler ve Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlerinin katıldığı programda konuşan Rektör Ünüvar, Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze bayramlaşma yapamadıklarını belirtti, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Katılımcıların bayramlaşmasının yanı sıra program sırasında Youtube üzerinden gelen bayram mesajları da okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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